В Ростове подтвердился сговор при реконструкции моста на Малиновского

В Ростове выявили сговор при создании проекта реконструкции моста на Малиновского Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове подтвердился сговор компаний при подготовке проекта по реконструкции моста на улице Малиновского. Об этом сообщили в региональном УФАС.

- 21 декабря Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, подтвердив законность и обоснованность решения Ростовского УФАС России, говорится в тексте сообщения.

Ранее стало известно, что заказчики проекта и компания «Ростовавтомост» проводили переговоры во время подготовки и проведения аукциона. Таким образом, вносились существенные исправления в документацию, которые делались в соответствии с пожеланиями организации. Это ущемляло права других потенциальных участников закупки. По итогам аукциона «Ростовавтомост», имея информацию, которой нет у других компаний, к слову, имеющих опыт строительства подобных объектов, стала единственным участником, и соответственно, победителем аукциона.

Все участники сговора признаны нарушителями статьи 16 закона «О защите конкуренции».

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