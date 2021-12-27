Владелец крупного ростовского ТЦ попросил Василия Голубева отменить QR-коды на входах

В Ростове попросили отменить QR-коды для попадания в ТЦ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Генеральный директор торгового центра «Горизонт» Дан Полонский обратился к губернатору Ростовской области Василию Голубеву с просьбой отменить предъявление QR-кодов в ТЦ. Ее он озвучил на заседании оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Полонский заявил, что подобные изменения окажут значительную помощь малому бизнесу. Так появится возможность сгладить отрицательные моменты, которые скопились за год. А также бизнесмен отметил, что необходимо разрешить заполнять залы кинотеатров на 70%.

- В какой-то мере ситуацию выправили рождественские распродажи, которые традиционно устраивают ритейлеры. Но если крупные бренды спасаются за внутренней маржинальностью, то средний и малый бизнес показывает катастрофические результаты по отношению к 2019 году, - отметил Полонский.

Бизнесмен добавил, что большинство торговых центров соблюдает все предписанные противоковидные меры. В связи с этим губернатор пообещал подумать над просьбой Дана Полонского.

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