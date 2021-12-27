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Общество27 декабря 2021 20:03

Василий Голубев рассказал о новых мерах противодействия коронавирусу

Будет открыт спецгоспиталь для зараженных омикроном
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростовской области появятся койки для зараженных омикроном

В Ростовской области появятся койки для зараженных омикроном

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о новых мерах, которые предпримут для противодействия коронавирусу. Об этом он рассказал на заседании оперативного штаба.

В Неклиновском районе уже открыт специальный госпиталь, рассчитанный на 60 коек, в него будут направлять пациентов только с омикрон-штаммом. Кроме того, есть еще и резерв на 30 коек. Сейчас в регионе только двое зараженных этой разновидностью вируса.

А также глава региона рассказал и об организации работы инфекционного центра в Ростове.

- Мы завершили первый этап строительства инфекционного центра. До Нового года планируем начать прием пациентов. Теперь нужно качественно организовать работу, - отметил Голубев.

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