В Ростове объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающегося ураганного ветра

Ростовчан ожидает ураганный ветер Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

- По информации Ростовского гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» 28-30 декабря 2021 года в городе Ростове-на-Дону ожидаются гололёдно-изморозевые явления, - говорится в тексте сообщения.

Кроме того, есть вероятность налипания мокрого снега на проводах и деревьях. Также на дорогах может образоваться гололедица, что значительно осложнит ситуацию не только для автомобилистов, но и для пешеходов. Ночью и утром ожидается густой туман. А 29 декабря поднимется ураганный ветер. Его порывы будут достигать 18 метров в секунду.

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