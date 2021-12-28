Обильный снегопад в Ростове не повлиял на работу аэропорта Платов

В Ростове снегопад не повлиял на работу аэропорта Платов
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Прошедший в Ростове утром обильный снегопад не повлиял на работу аэропорта Платов. Даже несмотря на плохую видимость, самолеты продолжали садиться в авиагавани и вылетать в места назначения.
За время снегопада в Платове сели пять самолетов из Челябинска, Тюмени, Екатеринбурга, Перми и Нижнего Новгорода. В скором времени ожидается прилет борта из Москвы.
Также вылететь смогли семь бортов, которые отправились в Москву, Хургаду, Ереван и Махачкалу. Кроме того, завершается посадка на еще один московский рейс и уже окончена регистрация на самолеты, следующие в Волгоград и Брянск.
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Также возможны утренние туманы и гололед.