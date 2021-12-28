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Общество28 декабря 2021 7:00

Утром 28 декабря в Ростове образовались серьезные заторы в 10 баллов

К этой минуте машины стоят в центре города, на Западном и Северном
Ангелина СКИБА
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Затруднения на дорогах ожидаются еще в течение 5 часов. Фото: сервис «Яндекс. Карты».

Затруднения на дорогах ожидаются еще в течение 5 часов. Фото: сервис «Яндекс. Карты».

Утром 28 декабря в Ростове снова образовались серьезные заторы. Дорожную ситуацию сервис «Яндекс. Карты» оценивает в 9 баллов, буквально несколько минут было 10 баллов.

Сейчас машины стоят в основном в центре города, на Западном и Северном. Судя по карте, бардовым цветом к этой минуте отмечены Ворошиловский, Буденновский, Максима Горького, Стачки, Нагибина, Вавилова, Немировича-Данченко.

Затруднения на дорогах ожидаются еще в течение 5 часов. Снег в городе шел с ночи, осадки были и утром. По данным синоптиков, такая погода продержится в течение дня и завтра.

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