В Ростове сотрудники прокуратуры проверят качество уборки снега

Проверку устроят из-за информации в СМИ Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове проверят информацию о некачественной работе коммунальщиков во время сильного снегопада 26 и 27 декабря. Об этом сообщил прокурор города Олег Фрикель.

- После многочисленных публикаций в СМИ о ненадлежащей работе по устранению последствий снегопада, прошедшего 26–27 декабря 2021 года, организована проверка, - рассказал Олег Фрикель.

Специалисты оценят, насколько выполнялись нормы ЖКХ, а также сделают выводы о том, как работал транспорт после расчистки улиц. К слову, утром 28 декабря из-за снегопада в городе образовались серьезные заторы в 10 баллов.

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