Водителей предупредили о ремонте дороги и ДТП на М-4 в Ростовской области

Около дорожных работ нужно снижать скорость до 50 км/ч Фото: Олег УКЛАДОВ

Водителей Ростовской области предупредили о реконструкции дороги на М-4 «Дон». Речь идет об участке пути с 1074 по 1091 км, это Аксайский и Азовский районы. Информация поступила от отдела пропаганды УГИБДД.

- Ведется реконструкция. Для мониторинга обстановки и организации движения задействовали 2 экипажа ДПС. В местах проведения дорожных работ организовано поступенчатое снижение скорости до 50 км/ч, - сообщили в ведомстве.

Также известно, что на 1045 км в районе Щепкинской развязки произошло ДТП. Пострадавших нет. Автомобили уже убрали, движение возобновилось. Больше на М-4 «Дон» значимых затруднений для проезда нет, добавили в УГИБДД.

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