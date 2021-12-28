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Общество28 декабря 2021 9:07

478 заболевших COVID-19 выявили в 55 городах и районах Ростовской области

Большинство случаев инфекции выявили в уже традиционно в Ростове
Ангелина СКИБА
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В лабораториях со вчерашнего дня проверили 1518 тестов на коронавирус

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 1518 тестов на коронавирус

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области за прошедшие сутки коронавирусом заболели еще 478 человек. Коэффициент распространения инфекции продолжает снижаться и сейчас составляет 0,82. Информацию об этом сегодня, 28 декабря, опубликовали на сайте донского правительства.

Большинство случаев инфекции выявили в уже традиционно в Ростове, там зарегистрировали 135 положительных тестов. На втором месте Таганрог - 26, на третьем Шахты - 23. В Волгодонске 21, в Аксайском районе - 17 и далее по убыванию.

Меньше всего - по 1 новому носителю вируса - обнаружили в городе Зверево, Дубовском, Зимовниковском, Ремонтненском и Советском районах. Новых инфицированных обнаружили во всех 55 районах Дона.

Лечение в стационарах сейчас проходят 2355 пациентов, из них 27 находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, на неинвазивной ИВЛ - 268. Выздоровели с начала пандемии 171607 человек, скончались - 9536.

За сутки зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Это 15 женщин от 64 до 83 лет и 13 мужчин от 67 до 93 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Сотрудники лабораторий со вчерашнего дня успели проверить 1518 тестов на коронавирус. Полностью завершили вакцинацию 1904,7 тысячи человек.

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