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Происшествия28 декабря 2021 9:17

За сутки из-за COVID-19 умерли 28 жителей Ростовской области

Не смогли спасти людей, у которых на течение инфекции повлияли хронические заболевания
Ангелина СКИБА
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Лечение в стационарах сейчас проходят 2355 пациентов

Лечение в стационарах сейчас проходят 2355 пациентов

Фото: Артем КИЛЬКИН

За сутки в Ростовской области из-за коронавируса умерли еще 28 человек. Об этом стало известно утром 28 декабря, информацию опубликовали на сайте донского правительства.

- За сутки зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Это 15 женщин от 64 до 83 лет и 13 мужчин от 67 до 93 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем, - говорится в сообщении.

Лечение в стационарах сейчас проходят 2355 пациентов, из них 27 находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, на неинвазивной ИВЛ - 268. Выздоровели с начала пандемии 171607 человек, скончались - 9536.

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