До 9 января спасатели Ростовской области будут работать в усиленном режиме

Для ликвидации коммунальных аварий подготовили 1043 бригад Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области с 30 декабря по 9 января все спасательные службы будут работать в режиме повышенной готовности. Об этом распорядился губернатор Василий Голубев, сообщили власти региона.

Кроме того, в случае коммунальных ЧП на помощь смогут прийти несколько тысяч специалистов. При авариях на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения к работе будут готовы 1043 ремонтно-восстановительные бригады, это более 4,2 тысячи рабочих и свыше 2 тысяч спецтехники.

Для ликвидации нарушений в работе электросети сформировали около 430 групп, а также 19 мобильных подразделений. В их распоряжении находятся порядка 1300 машин, в том числе 570 единиц техники.

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