Куда пойти с ребенком на каникулах в Ростове

Фото: ТРЦ «Мегамаг»

Наступили долгожданные зимние каникулы и родители ростовских школьников ломают голову - чем занять ребенка. Решить вечную проблему помогут детские и семейные активности, которые пройдут в городе, а их немало. Только в торговом комплексе «Мегамаг» в январе планируется более десяти мероприятий, так что будет весело и детям и взрослым.

Окунуться в атмосферу чудес и волшебства на представлениях, рассказать стихотворение Деду Морозу и, конечно, поучаствовать в играх и мастер-классах можно в эти дни в «Мегамаге». На новогодние мероприятия приглашают детей всех возрастов: от годовалых малышей до старшеклассников.

Кстати, зимние каникулы совпадают с проведением в «Мегамаге» мультимедийных выставок «Васнецов. Русские сказки» и «Шишкин. Одинокие леса». Это отличная возможность познакомится с творчеством великих русских художников.

Старших школьников и любителей острых ощущений заинтересует интерактивная зона «Kill Stress» с тирами от лучного до лазерного и выставкой оружия. А с технологиями виртуальной и дополненной реальности можно познакомится на третьем этаже торгового комплекса в VR-клубе. Здесь можно стать главным действующим лицом игры с максимальным погружением в происходящее, получить совершенно новые ощущения, эмоции и переживания от игровых приключений.

До Нового года осталась меньше недели и атмосфера праздника уже витает в галереях торгового комплекса. Здесь уверены, что новогодние каникулы должны быть яркими и запоминающимся! Ведь главное, чтобы в эти праздничные дни каждый ребенок поверил в чудо и почувствовал себя счастливее.

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