Охрана инженерно-лабораторного комплекса донского минтранса будет стоить более 1,3 миллиона рублей

Минтранс наймет охрану для инженерно-лабораторного комплекса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство транспорта Ростовской области ищет подрядчика, который возьмет на себя охрану территории инженерно-лабораторного комплекса. На эти нужды планируется выделить более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим ведомством. Все желающие могут подать свои заявки на участие до 10 января. Затем конкурсная комиссия определит победителя, которому необходимо будет будет осуществлять охранную деятельность на территории инженерно-лабораторного комплекса, принадлежащего региональному министерству транспорта.

Контракт с подрядчиком будет заключен на весь предстоящий год. Финансирование будет осуществляться из бюджета Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уборка в донском кадастровом управлении будет стоить более 7,4 миллиона рублей.

Деньги будут выделены из федерального бюджета.