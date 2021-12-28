В Таганроге произошло ДТП с четырьмя авто, есть пострадавший

Столкнулись Kia Spectra, Daewoo Nexia, «ВАЗ-21063» и Datsun on-DO Фото: Сергей ГАПОН

Один человек пострадал в серьезном ДТП с четырьмя авто сегодня, 28 декабря, в Таганроге. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, это авария произошла еще в первой половине дня, около 10 часов, на Николаевском шоссе. Предварительно, дорожное ЧП спровоцировал 23-летний парень, который управлял Kia Spectra.

Автоинспекторы выяснили, что молодой человек не выдержал дистанцию, и его иномарка врезалась в Daewoo Nexia, а потом вылетела на встречную полосу и врезалась в «ВАЗ-21063», а потом в седан Datsun on-DO.

- В итоге пострадал водитель «ВАЗа». Сейчас правоохранители уточняют причины произошедшего, - добавили в УГИБДД.

Это не единственная массовая авария за сегодняшний день. Ранее стало известно о 15 машинах, которые столкнулись на трассе М-4 «Дон». К счастью, в аварии никто не пострадал.

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