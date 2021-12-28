28 и 29 декабря в Ростовской области ожидается сильный гололед

Пешеходам следует переходить дорогу только в разрешенных местах Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С 16 до 18 часов 28 декабря, а также ночью и утром 29 декабря в Ростовской области ожидается сильный гололед с изморозью. Из-за этого в регионе объявили штормовое предупреждение, предупредили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Жителей Дона просят быть предельно внимательными и осторожными. Лучше избегать поездок на дальние расстояния.

Водителей просят избегать резких маневров на дорогах и не превышать скорость, иначе можно потерять управление и попасть в ДТП. Пешеходам следует переходить дорогу только в разрешенных местах, все действия должны быть понятны и предсказуемы для водителей. В темное время суток рекомендуют надевать вещи со светоотражающими элементами.

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