28 декабря на двух дорогах в Ростовской области ввели ограничения

Водителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 28 декабря, в Ростовской области на двух дорогах ввели ограничения из-за непогоды: сейчас бушуют ветер и метель, идет сильный снег. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

Перекрыли проезд на участках трассы Красный Сулин - хутор Платово с 18 по 32 км (эта дорога соединяет город Гуково и Новошахтинск), а также на отрезке М-4 «Дон» - Владимирская - Шахты с 1 по 27 км (речь идет о пути в сторону хуторов Дудкин и Зайцевка).

На этих отрезках пути сейчас работает спецтехника. Водителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах, а также заранее планировать свои маршруты.

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