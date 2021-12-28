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Происшествия28 декабря 2021 13:44

В Ростовской области осудят мужчину, который 7 лет растлевал внучку

По данным следствия, подозреваемый совращал девочку, когда родных не было дома
Ангелина СКИБА
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Все доказательства по этому делу уже собрали, теперь их рассмотрит суд

Все доказательства по этому делу уже собрали, теперь их рассмотрит суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области перед законом ответит 68-летний мужчина, которого подозревают в растлении собственной внучки. Все доказательства по этому делу уже собрали и передали в суд, рассказали в пресс-службе управления Следкома по региону.

Как уточнили в ведомстве, подозреваемый совершал с ребенком «иные действия сексуального характера» в течение 7 лет, с 2014 по 2021 год. Все это время родные и близкие ничего не знали о происходящем.

Сейчас мужчина находится под стражей. Он пробудет в заключении до тех пор, пока ему не вынесут приговор.

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