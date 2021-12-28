В Ростовской области работникам фирмы не выплатили более 8 млн рублей

Подозреваемому грозят крупный штраф или 3 года тюрьмы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области 78 работников коммерческой фирмы по изготовлению бетона не получали зарплату в течение восьми месяцев, с марта по октябрь 2021 года. Теперь за это может ответить директор фирмы, сейчас он в статусе подозреваемого. Об этом рассказали пресс-службе управления Следкома по региону.

Предварительно, общая сумма задолженности перед специалистами составила более 8 млн рублей. При этом на счетах фирмы было достаточно денег, но их потратили «на иные цели».

Сейчас следователи еще выясняют все детали преступления. Дело завели по статье «Полная невыплата заработной платы». Если найдут виновного, он может получить крупный штраф или попасть на 3 года в тюрьму.

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