В Ростовской области девять специалистов удостоили звания «Лучший спасатель»

Награды вручил замгубернатора Вадим Артемов. Фото: сайт правительства РО.

В Ростовской девять сотрудников экстренных служб удостоили звания «Лучший спасатель». Награды вручил заместитель губернатора Вадим Артемов, сообщает сайт донского правительства.

В этом году отметили профессионалов из разных ведомств Ростова, Волгодонска, Каменска-Шахтинского и Аксайского района. Церемонию приурочили ко Дню спасателя России.

Звание «Лучший спасатель» утвердил губернатор Василий Голубев еще летом 2018 года. С того времени награждают сотрудников, которые внесли значительный вклад в защиту населения и региона от чрезвычайных ситуаций.

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