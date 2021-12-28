Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 28 декабря: автомобилисты простаивают в десятибалльных заторах

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 28 декабря: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в восемь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Береговой, Большой Садовой, Социалистической, Красноармейской, Максима Горького, Варфоломееева, Текучева, Мечникова, Локомотивной, Стадионной, Фрунзе, Целиноградской, Лермонтовской, Пушкинской, Нансена, Ларина, Погодина, Шеболдаева, в переулке Соборном, Халтуринском, Семашко, Газетном, Журавлева, Крепостном, проспектах Ленина, Михаила Нагибина, Соколова, Чехова, Богатяновском спуске, Театральном, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Доватора, Еременко, Зоологическая, Всесоюзная, Портовая, МОПРа, Международная, Спартаковская, Батуринская, Каширская, Мадояна, 2-я Краснодарская, Зорге, проспектах Коммунистическом и Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Особенная, Оганова, 1-я Форматная, а также Орбитальная, Беляева, Обсерваторная, Бодрая, Волкова, Нариманова, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Днепропетровская, Вятская, Киргизская, Троллейбусная, 50-летия Ростсельмаша, Страны Советов, Чистопольская, 1-й Конной Армии, Пановой, Селиванова, Ченцова, Мясникова, Закруткина, Советская, 14-я Линия, Менжинского, переулках Сальский и Беломорский. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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