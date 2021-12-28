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Общество28 декабря 2021 17:20

В Ростове продлили арест Кариму Бабаеву

Теперь он пробудет под стражей до 11 апреля
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростове продлили арест Кариму Бабаеву

В Ростове продлили арест Кариму Бабаеву

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове был продлен арест подозреваемому по делу аксайской ОПГ Кариму Бабаеву. Решение было вынесено Ленинским районным судом Ростова-на-Дону. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

- Продлен срок содержания под стражей обвиняемому Бабаеву Кариму по 11 апреля 2022 года включительно, - говорится в тексте сообщения.

Напомним, что Бабаева и его возможных подельников подозревают в передаче муниципальной земли в аренду. В настоящее время все фигуранты дела аксайской ОПГ содержатся под стражей. И именно в связи с расследованием этого дела были закрыты несколько рынков, находящихся в Аксайском районе.

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Под Ростовом задержали главного подозреваемого по делу об аксайских рынках.

Бизнесмен долгое время был в бегах.