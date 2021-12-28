В Таганроге десятки местных жителей останутся без электричества

В Таганроге обесточат несколько улиц Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге ожидаются новые отключения света. Об этом сообщили в компании "Россети Юг". Без света грозит остаться десяткам местных жителей.

С 9 до 16 часов отключат электричество на улицах Маршала Жукова, 2-й Линии (к пер. 14-му Новому), а также обесточат переулок 13-й Новый и дом № 93 в 1-м Линейном проезде.

С 9 до 17 часов обесточат дома на улице Северной (к ул. Полевой), Полевой (к ул. Вокзальной и пер. 16-му Новому), Садовой (к ул. Вокзальной и пер. Луговому) и в переулке Садовом.

Как отметили энергетики, все отключения будут плановыми.

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