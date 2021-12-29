В Ростове-на-Дону депутат гордумы Магомед Дарсигов финансово поддержал музыкальный конкурс имени Виталия Ходоша

Фото: Оксана Круглова

В донской столице завершился II Всероссийский детский конкурс-фестиваль имени Виталия Ходоша. Несколько дней профессиональное жюри, в состав которого вошли профессора консерватории, преподаватели колледжа искусств, а также композиторы, слушало выступления участников.

За время фестиваля свои таланты продемонстрировали 200 музыкантов. Они исполняли композиции на фортепиано, скрипке, домре и баяне.

Помимо сольных артистов выступили и инструментальные ансамбли и хоры.

Обязательным условием для артистов стало то, чтобы одним из двух исполняемых произведений стала композиция Виталия Семеновича Ходоша.

Отметим, что гран-при конкурса, сертификат на четыре онлайн - урока с участием ведущих профессоров московской консерватории получили две юные пианистка из Детской школы искусств города Пролетарска Ростовской области, - София Шевцова и Динара Ишкина.

Это стало возможно благодаря финансовой поддержке конкурса-фестиваля депутатом Ростовской-на-Дону городской Думы Магомедом Дарсиговым. Он уже не первый раз помогает детским учреждениям Ворошиловского района. Лауреаты первых премий в остальных номинациях и возрастных категориях получат возможность позаниматься в режиме онлайн с профессорами РГК им. С. В. Рахманинова.

- Праздник музыки закончился, но для многих детей он стал именно тем событием, которое меняет жизнь, помогает обрести цель, ведет вперед! Спасибо всем, кто провел это замечательное мероприятие, кто участвовал, кто оценивал и помогал в проведении. До новых встреч на следующем Всероссийском детском конкурсе-фестивале имени Виталия Семеновича Ходоша, друзья! - обратился к участникам фестиваля Магомед Дарсигов.