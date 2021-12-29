Ростовская область вошла в список регионов с наибольшими долгами по зарплате

Фото: Юлия Пыхалова.

Ростовская область вошла в список регионов с наибольшими долгами по заработной плате. Статистику опубликовал Росстат.

Донской регион занял третье место. На 1 декабря работодатели не выплатили сотрудникам 71 миллион рублей. В

На втором месте оказалась Московская область с общей суммой задолженности в 76,1 млн рублей. На третьем — Кемеровская область, где работодатели задолжали 91,2 млн рублей.

Чаще всего зарплату задерживают на обрабатывающих предприятиях, в строительной сфере, при добыче ископаемых и в сельском хозяйстве.