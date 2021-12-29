Коммунальщики убрали с улиц Ростова более шести тысяч тонн снега

Фото: администрация Ростова.

В Ростове-на-Дону коммунальные службы убрали и вывезли более шести тысяч тонн снега. Об этом сообщили в администрации города.

Сейчас на улицах работают более двух тысяч сотрудников городских служб, задействовано около 200 единиц техники. Они расчищают от снега дворы, тротуары, остановки и пешеходные переходы.

— Сейчас также одна из задач — борьба с наледью. Владельцам зданий и организаций, которые их обслуживают, необходимо организовать работы по расчистке крыш, — прокомментировал глава администрации Алексей Логвиненко.