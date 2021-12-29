Упавшие из-за снегопада деревья разбили 26 автомобилей

Фото: администрация Ростова-на-Дону.

В Ростове-на-Дону за два дня снегопада упало 62 дерева. Об этом рассказали в городском управлении гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Последствия ликвидировали аварийные бригады. Работы осложнялись тем, что упавшие деревья повредили 26 автомобилей. Собственникам понадобилось время, чтобы оформить страховые случаи.

Всего с начала снегопада спасателям поступило 80 заявок о происшествиях. Десять из них были связаны с подтоплением территорий, восемь — с гололедом. В эти дни 12 поисково-спасательных групп в составе 55 человек.