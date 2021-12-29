В Ростовской области за сутки коронавирусом заразились еще 457 человек

От ковида за сутки скончались 30 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области число зараженных коронавирусом увеличилось на 457 человек. Обновленную статистику заболеваемости публикует региональное правительство.

Общее число зараженных с начала пандемии достигло 193 091. В ковидных госпиталях остаются 2 276 жителей. 24 из них подключены к инвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких. 260 пациентов находятся на неинвазивных ИВЛ.

За сутки вылечились от коронавируса 746 человек. Число выздоровевших за все время — 172353.

Подтвердилась смерть от ковида 30 жителей области. С начала пандемии жертвами болезни стали 9566 зараженных.