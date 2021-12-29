Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 декабря 2021 10:43

В Ростовской области за сутки коронавирусом заразились еще 457 человек

Случаи заболевания зарегистрировали в 53 городах и районах
Михаил СТРИЖЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
От ковида за сутки скончались 30 человек.

От ковида за сутки скончались 30 человек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области число зараженных коронавирусом увеличилось на 457 человек. Обновленную статистику заболеваемости публикует региональное правительство.

Общее число зараженных с начала пандемии достигло 193 091. В ковидных госпиталях остаются 2 276 жителей. 24 из них подключены к инвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких. 260 пациентов находятся на неинвазивных ИВЛ.

За сутки вылечились от коронавируса 746 человек. Число выздоровевших за все время — 172353.

Подтвердилась смерть от ковида 30 жителей области. С начала пандемии жертвами болезни стали 9566 зараженных.