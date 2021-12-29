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Общество29 декабря 2021 11:18

В Ростовской области 38-летний мужчина умер от коронавируса

Пациент страдал от хронического заболевания
Михаил СТРИЖЕВ
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Подтвердилась смерть еще 30 человек.

Подтвердилась смерть еще 30 человек.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области за сутки 30 человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

Жертвами ковида стали 12 женщин в возрасте от 41 года до 84 лет. Скончались 18 мужчин, младшему из которых было всего 38 лет, старшему 87. У всех пациентов кроме коронавируса были диагностированы сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

С начала пандемии от опасной инфекции скончались 9 566 пациентов. Число выздоровевших — 172353 человека.

Напомним, число зараженных ковидом выросло на 457. Общее число заболевших достигло 193 091.