В Ростовской области 38-летний мужчина умер от коронавируса

Подтвердилась смерть еще 30 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области за сутки 30 человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

Жертвами ковида стали 12 женщин в возрасте от 41 года до 84 лет. Скончались 18 мужчин, младшему из которых было всего 38 лет, старшему 87. У всех пациентов кроме коронавируса были диагностированы сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

С начала пандемии от опасной инфекции скончались 9 566 пациентов. Число выздоровевших — 172353 человека.

Напомним, число зараженных ковидом выросло на 457. Общее число заболевших достигло 193 091.