Еще одна федеральная трасса появится в Ростовской области в 2022 году

Такой статус получит автодорога "Элиста - Ремонтное". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автодорога, которая соединяет Ростовскую область и Калмыкию получит федеральный статус. Об этом сообщили в министерстве по строительству и транспорту Республики Калмыкия.

Федеральной станет трасса «Элиста — Ремонтное», которая входит в состав маршрута «Элиста — Ростов-на-Дону».

— Это позволит привести дорогу протяжённостью 22 км, связывающую Республику Калмыкию и Ростовскую область, к 2025 году в нормативное состояние, — привод ТАСС слова главы ведомства Антона Рубанова.

По словам Рубанова, в 2023 году ремонт планируется на двух участках протяженностью 6,68 км. В 2024 году будут завершены работы на оставшемся километре. Сейчас в нормативном состоянии находятся только 4 километра трассы.