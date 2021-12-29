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Общество29 декабря 2021 14:34

В Ростове новая инфекционная больница приняла первых пациентов

Люди помещены в специальные мельцеровские боксы
Михаил СТРИЖЕВ
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Фото: правительство Ростовской области.

Фото: правительство Ростовской области.

Донской инфекционный центр принял первых пациентов. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Пациенты находятся в так называемых мельцеровских боксах — боксы для полной индивидуальной изоляции. Они состоят из тамбура-предбоксника, палаты для пациента, санузла с ванной или душем, шлюза для входа персонала.

В больнице работает автономная система для кислородоснабжения и энергоснабжения реанимации. Центр также оснащен оборудованием для экстренной хирургической помощи.

Напомним, на территории планируют также построить детское инфекционное отделение, патологоанатомический и лечебно-консультативный корпусы. Проект собираются полностью реализовать до конца 2024 года.