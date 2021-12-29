В Ростовской области возбудили девять уголовных дел, связанных с коронавирусом и подделкой документов

По некоторым делам уже вынесли приговоры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области возбудили девять уголовных дел по преступлениям, ссвязанным с коронавирусом и подделкой документов. Об этом сообщил прокурор области Роман Прасков.

Так, к уголовной ответственности привлекли мужчину, который с диагнозом «ковид» ушел из больницы. Какое-то время он перемещался по городу, ездил на общественном транспорте. Бывали и случаи, когда у людей не брали тест на коронавирус и за вознаграждение выдавали поддельные документы.

— Таких дел порядка девяти, часть их уже направлена в суд и вынесены приговоры. Мы отслеживаем эту ситуацию, при наличии оснований требуем от правоохранительных органов незамедлительного принятия решения о возбуждении уголовных дел, — приводит слова Романа Праскова «Интерфакс-Юг».