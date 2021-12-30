Дети-сироты из Геленджика встретят Новый год в собственных квартирах

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Уже по традиции в конце года геленджикских очередников из категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечили жильем.

- Стараемся максимально оказывать поддержку тем, чей жизненный путь начался с трудностей, - написал мэр Геленджика Алексей Богодистов в своем Telegram-канале. - Квартиры приобрели в Краснодаре, Армавире и Белореченске. Из муниципального бюджета было выделено 10,1 миллиона рублей. Благодаря поддержке из краевого и федерального бюджета, мы смогли обеспечить собственным жильем десятерых ребят.

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Молодежь уже поделилась фото и видео из собственных квартир.

- Рад видеть, что ребята уже обустраивают быт в своем новом доме, готовятся ко встрече новогодних праздников, - добавил Алексей Богодистов.

Кстати, за последние десять лет для геленджикских детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей было приобретено более 100 квартир, и эта работа буде продолжена.