В Ростове определили график работы пунктов вакцинации и поликлиник в праздничные дни

Прививочные кабинеты продолжат работу.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове определен график работы пунктов вакцинации в праздничные дни. Рассказываем, где и когда можно привиться в новогодние каникулы.
Торговый центр «Горизон» (проспект Михаила Нагибина, 32/2)
1, 2, 7 января не работает
3, 4, 5, 6, 8, 9 января – 10.00 — 15.00
Торговый центр «МегаМаг» (улица Пойменная 1)
1, 2, 7 января не работает
3, 4, 5, 6, 8, 9 января - с 10.00 — 15.00
Торгово-развлекательный комплекс «Сокол» (проспект Стачки 25)
31 декабря, 1, 2, 3, 7, 8 января не работает
4, 5, 6, 9 января — 12.00 — 15.00.
Городская больница № 8 (улица Красноармейская 19)
Ежедневно — 15.00 — 7.00
Торговый центр «Золотой Вавилон» (улица Малиновского, 25)
1 января не работает
Остальные дни — 10.00 — 18.00.
Улица Варфоломеева 103/39, кабинет № 105
30 декабря — 10.00 — 18.00
31 декабря и 1 января — 10.00 — 12.00
2 — 9 января — 10.00 – 14.00.
Торговый центр «СитиГалерея» (проспект Михаила Нагибина, 30)
31 декабря, 1 и 7 января — 10.00 — 14.00
Торговый центр «Талер» (улица Зорге, 33)
1, 2, 3, 7 января — выходные дни
4, 5, 6, 8 января — 12.00 — 14.00
Ранее мы рассказывали, как будут работать поликлиники. График работы в праздничные можно посмотреть здесь.