В Ростове определили график работы пунктов вакцинации и поликлиник в праздничные дни

Прививочные кабинеты продолжат работу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове определен график работы пунктов вакцинации в праздничные дни. Рассказываем, где и когда можно привиться в новогодние каникулы.

Торговый центр «Горизон» (проспект Михаила Нагибина, 32/2)

1, 2, 7 января не работает

3, 4, 5, 6, 8, 9 января – 10.00 — 15.00

Торговый центр «МегаМаг» (улица Пойменная 1)

1, 2, 7 января не работает

3, 4, 5, 6, 8, 9 января - с 10.00 — 15.00

Торгово-развлекательный комплекс «Сокол» (проспект Стачки 25)

31 декабря, 1, 2, 3, 7, 8 января не работает

4, 5, 6, 9 января — 12.00 — 15.00.

Городская больница № 8 (улица Красноармейская 19)

Ежедневно — 15.00 — 7.00

Торговый центр «Золотой Вавилон» (улица Малиновского, 25)

1 января не работает

Остальные дни — 10.00 — 18.00.

Улица Варфоломеева 103/39, кабинет № 105

30 декабря — 10.00 — 18.00

31 декабря и 1 января — 10.00 — 12.00

2 — 9 января — 10.00 – 14.00.

Торговый центр «СитиГалерея» (проспект Михаила Нагибина, 30)

31 декабря, 1 и 7 января — 10.00 — 14.00

Торговый центр «Талер» (улица Зорге, 33)

1, 2, 3, 7 января — выходные дни

4, 5, 6, 8 января — 12.00 — 14.00

Ранее мы рассказывали, как будут работать поликлиники. График работы в праздничные можно посмотреть здесь.