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Общество29 декабря 2021 19:02

В Ростове с компании взыскали 2 миллиона за повреждение древнего городища при строительстве

Действия подрядчика привели к разрушению культурного слоя объекта
Михаил СТРИЖЕВ
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Суд установил, что подрядчик не предпринял мер по сохранению исторического объекта.

Суд установил, что подрядчик не предпринял мер по сохранению исторического объекта.

Застройщика «Ростовстрой» обязали заплатить штраф за повреждение Ростовского городища. Соответствующее решение приняли в ростовском арбитражном суде.

В суд обратился комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области. Истец пояснил, что администрация выдала разрешение на строительство гостиницы в районе городища. При этом власти обязали застройщика провести археологические полевые работы. Тот в свою очередь заключил договор подряда со строительной компанией «Ростовстрой», которая и должна была принять меры по сохранению объекта. Однако, как пояснил истец, никаких мер предпринято не было, что в итоге привело к уничтожению культурного слоя городища. Площадь разрушенного участка составила 2 568 квадратных метров.

Суд удовлетворил требования комитета и взыскал с компании два миллиона рублей. Решение пока не вступило в законную силу.