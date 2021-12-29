В Ростове с компании взыскали 2 миллиона за повреждение древнего городища при строительстве

Суд установил, что подрядчик не предпринял мер по сохранению исторического объекта.

Застройщика «Ростовстрой» обязали заплатить штраф за повреждение Ростовского городища. Соответствующее решение приняли в ростовском арбитражном суде.

В суд обратился комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области. Истец пояснил, что администрация выдала разрешение на строительство гостиницы в районе городища. При этом власти обязали застройщика провести археологические полевые работы. Тот в свою очередь заключил договор подряда со строительной компанией «Ростовстрой», которая и должна была принять меры по сохранению объекта. Однако, как пояснил истец, никаких мер предпринято не было, что в итоге привело к уничтожению культурного слоя городища. Площадь разрушенного участка составила 2 568 квадратных метров.

Суд удовлетворил требования комитета и взыскал с компании два миллиона рублей. Решение пока не вступило в законную силу.