В Ростове будут судить пенсионера, застрелившего супружескую пару

Теперь мужчину будут судить по двум статьям уголовного кодекса. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове завершилось расследование в отношении 65-летнего местного жителя. Пенсионера обвиняют в убийстве супружеской пары.

Происшествие случилось 29 ноября 2020 года в доме на улице Рябышева. Мужчина поссорился с родственниками — супружеской парой. Он схватился за охотничье ружье и застрелил людей, а потом поджог их гараж. От полученных травм муж и жена скончались.

После преступления пенсионер попытался покончить с собой. Однако врачам удалось спасти ему жизнь.

В отношении мужчины возбудили дело по статьям «Убийство» и «Умышленное уничтожение и повреждение имущества».

— В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в прокуратуре Ростовской области.