В Ростове будут судить пенсионера, застрелившего супружескую пару

Теперь мужчину будут судить по двум статьям уголовного кодекса.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ростове завершилось расследование в отношении 65-летнего местного жителя. Пенсионера обвиняют в убийстве супружеской пары.
Происшествие случилось 29 ноября 2020 года в доме на улице Рябышева. Мужчина поссорился с родственниками — супружеской парой. Он схватился за охотничье ружье и застрелил людей, а потом поджог их гараж. От полученных травм муж и жена скончались.
После преступления пенсионер попытался покончить с собой. Однако врачам удалось спасти ему жизнь.
В отношении мужчины возбудили дело по статьям «Убийство» и «Умышленное уничтожение и повреждение имущества».
— В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в прокуратуре Ростовской области.