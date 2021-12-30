Какой будет погода в новогоднюю ночь в Ростове-на-Дону, рассказали эксперты

В новогоднюю ночь обещают мокрый снег Фото: Виталий ФРОЛКОВ

Первая ночь 2022 года в Ростове-на-Дону, к сожалению, не порадует жителей Ростова-на-Дону красивой погодой, сообщили аналитики сервиса Яндекс.Погода.

По словам экспертов, в ночь с 31 декабря на 1 января ростовчан ожидает дождь со снегом.

- Температура воздуха составит +1 градус, ветер будет дуть со скоростью 3,8 метра в секунду. Утром 1 января температура в городе не изменится, ветер ослабнет до 2,8 м/c. Ожидается дождь со снегом, - сообщили эксперты.

Дождь со снегом прогнозируют также второго, третьего и четвертого января.

Также специалисты изучили данные метеонаблюдений в городе за последние 10 лет и сопоставили их с результатами опроса россиян о том, какую погоду на Новый год они считают идеальной.

Так, за последние десять лет жители Ростова-на-Дону лишь дважды встретили Новый год при образцовой погоде — в 2017 и 2019 годах.

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