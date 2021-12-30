В Ростовской области заживо сгорел мужчина

В Ростовской области сгорел частный дом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области, в Донецке, в ночь с 29 на 30 декабря в частном доме на улице Колхозная произошло возгорание. Пламя быстро распространилось по всему помещению, не оставив хозяину флигеля шансов на спасение.

Как рассказали в пресс-службе областной МЧС, пожарные обнаружили на месте ЧП тело 67-летнего мужчины.

- Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Причины пожара устанавливают эксперты, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В областном МЧС также добавили, что в тушении огня были задействованы семь специалистов, работали две единицы техники. Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что в Ростове произошел пожар в старинном доме Билибина. Особняк на Московской, 41 загорелся вечером 25 декабря.

Здание тушили восемь человек, было привлечено две единицы техники. К 20.40 пожар ликвидировали. Площадь возгорания не сообщается. В результате пожара никто не пострадал.

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