По особому расписанию будут работать ветклиники в Ростовской области во время новогодних каникул

Ветврачи настоятельно рекомендует владельцам не угощать питомцев вкусностями с новогоднего стола Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области определили расписание, по которому будут работать ветлечебницы во время январских каникул.

Как рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области, 31 декабря с 8:00 до 15:00 дежурить будет государственная ветеринарная лечебница №5 в Ростове, расположенная на улице Серафимовича, 60. А вот 1 и 7 января станут для ветврачей выходными днями.

- Со 2 по 6, а также 8 и 9 января будут работать все государственные ветлечебницы города, но по особому расписанию – с 9:00 до 19:00, - рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.

Чтобы вынужденное посещение клиники не испортило новогодние праздники, ветврачи настоятельно рекомендует владельцам не угощать питомцев вкусностями с новогоднего стола, не оставлять животных наедине с елочными игрушками, фантиками, конфетти, гирляндами, дождиком и мишурой, а также заранее позаботиться об укрытии для питомца во время салютов и фейерверков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове гололед: Как и где работают травмпункты

Телефоны травмпунктов Ростова напомнили в мэрии города (подробнее)