В Ростове-на-Дону Дед Мороз раздаст прохожим подарки

Новогодний волшебник поздравит жителей Ростова 31 декабря Фото: Алика МАКОВА

В донской столице накануне Нового года пройдет акция «Остановка с Дедом Морозом», сообщается на сайте администрации Ростова-на-Дону.

Акция стартует 31 декабря. Отправной точкой для новогоднего кудесника станет Большая Садовая. Там, с 11 утра, Дед Мороз начнет раздавать горожанам презенты.

- На остановочных комплексах общественного транспорта и знаковых точках улицы жители донской столицы познакомятся с персонажем и получат новогодние подарки, - прокомментировали в пресс-службе администрации Ростова.

В целом же маршрут Деда Мороза будет выглядеть так: Соборная площадь (с 11 часов утра – прим. Ред.), затем - площадь Советов, ростовский государственный музыкальный театр, Театральная площадь. Затем, в 12.30, Дед Мороз окажется на площади Карла Маркса, после переместится к ростовскому академическому театру драмы им. М. Горького, ТК "Солнышко", пр. Ворошиловский / ул.Большая Садовая, а в 14:00 Дед Мороз окажется в парке М. Горького около главной городской елки.

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