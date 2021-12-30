Еще 427 человек заболели коронавирусом в Ростовской области

Врачи сегодня на передовой Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области правительство региона озвучило последние данные по ситуации с коронавирусом Так, на 30 декабря число заболевших увеличилось на 427 человек.

- На утро 30 декабря нарастающим итогом общее число заболевших достигло 193518. За весь период в области выздоровели 173084 человека, за сутки - 731 человек, - прокомментировали в пресс-службе правительства Ростовской области.

Скончались за сутки 24 человека. Среди них 14 женщин возрастом от 37 до 87 лет и 10 мужчин возрастом от 49 до 78 лет.

- У всех имелись хронические заболевания, - прокомментировали в ведомстве.

Отметим, что на сегодняшний день прививки от ковида сделали 1954,09 тысячи человек, за сутки – 3069.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала о том, что последствия ковида могут нанести большой ущерб организму. Поэтому диспансеризация после коронавируса обязательна для всех пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. И медики советуют проверяться даже тем, кто легко перенес ковид.

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