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Общество30 декабря 2021 10:18

В Ростове-на-Дону из-за ямы на дороге десятки автомобилистов испортили диски

Очевидцы пожаловались на дорожное покрытие в соцсетях
Анна ШИЛЯЕВА
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Водители повредили диски на плохой дороге

Водители повредили диски на плохой дороге

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В донской столице водителей ждал неприятный сюрприз на улице Интернациональной. Как рассказали горожане в одном из городских пабликов, на проезжей части образовалась внушительная яма. Попав в нее, водители испортили диски.

По словам очевидцев, в такой ловушке за вечер оказалось не меньше пяти машин.

- Большая яма на Интернациональной, возле ТЦ «Сокол». Собрались уже пять машин, диски — в хлам, - написал житель Ростова—на-Дону в паблике «Это Ростов! Новости Ростова-на-Дону».

Пост активно комментируют подписчики группы.

- Там свежий кусок асфальта. Недавно что-то ремонтировали, - поделился информацией один из пользователей.

Второй подписчик написал, что такие дороги сейчас во всем городе.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что водитель иномарки попал в крайне неприятную ситуацию. Как рассказали в городском паблике очевидцы случившегося, на улице Ларина 43/5 посреди проезжей части образовалась яма. В нее-то во время движения передними колесами и угодил «Ниссан». Свидетели инцидента добавили, что из ямы вдобавок вытекал кипяток.

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