В Ростове-на-Дону из-за ямы на дороге десятки автомобилистов испортили диски

Водители повредили диски на плохой дороге
Фото: Елена ВАХРУШЕВА
В донской столице водителей ждал неприятный сюрприз на улице Интернациональной. Как рассказали горожане в одном из городских пабликов, на проезжей части образовалась внушительная яма. Попав в нее, водители испортили диски.
По словам очевидцев, в такой ловушке за вечер оказалось не меньше пяти машин.
- Большая яма на Интернациональной, возле ТЦ «Сокол». Собрались уже пять машин, диски — в хлам, - написал житель Ростова—на-Дону в паблике «Это Ростов! Новости Ростова-на-Дону».
Пост активно комментируют подписчики группы.
- Там свежий кусок асфальта. Недавно что-то ремонтировали, - поделился информацией один из пользователей.
Второй подписчик написал, что такие дороги сейчас во всем городе.
Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что водитель иномарки попал в крайне неприятную ситуацию. Как рассказали в городском паблике очевидцы случившегося, на улице Ларина 43/5 посреди проезжей части образовалась яма. В нее-то во время движения передними колесами и угодил «Ниссан». Свидетели инцидента добавили, что из ямы вдобавок вытекал кипяток.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове-на-Дону машина провалилась в яму с горячей водой
ЧП произошло на Ларина (подробнее)