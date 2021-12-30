В Ростовской области начали работать новогодние автобусы

На Дону к встрече Нового года готовы! Фото: Евгений КАМШИЛОВ

На Дону готовятся встречать Новый год. В каждом из районов в честь этого праздника подготовили для жителей что-то свое, особенное, рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.

Так, в Пролетарске прошел конкурс «Авто-Снегурочка». Женщины, нарядившись в костюмы внучки Деда Мороза, соревновались в мастерстве вождения, знании теории о правилах дорожного движения и в оригинальном оформлении автомобиля.

В Батайске прошла акция «Дед Мороз – в каждый двор!». В ее рамках во дворах многоквартирных домов прошли концерты. А еще в городе на нескольких маршрутах курсируют «новогодние автобусы», в которых сказочные герои поздравляют пассажиров с наступающим 2022 годом.

А в Новочеркасске новогодним сюрпризом горожанам стал снежный тигр. Его вылепил начальник караула пожарной части, лейтенант Сергей Шельпов.

Кстати, сотрудник МЧС украшает казачью столицу ледяными скульптурами, начиная с 2016 года.

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