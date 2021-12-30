Туман и гололед прогнозируют в Ростовской области в ближайшее время

Туман и гололед обещают в Ростове-на-Дону Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области ожидают сильного ухудшения погоды, сообщили в пресс-службе ГО и ЧС со ссылкой на донских метеорологов. По данным специалистов, 31 декабря и первого января в донской столице будет сильный гололед, изморозь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах ожидается гололедица, в ночные и утренние часы туман.

А из-за перепадов температуры на карнизах крыш и водосточных трубах возможно образование сосулек.

В связи с этим в управлении по делам ГО и ЧС водителям советуют соблюдать скоростной режим, парковать автомобили только на парковочных площадках, не оставлять машины под деревьями и ветхими конструкциями.

Пешеходам же рекомендуют переходить дорогу только в разрешенных местах.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала о том, какой будет новогодняя ночь в донской столице. Также эксперты сообщили, что за последние 10 лет погода с 31 декабря да 1 января лишь дважды была идеальной.

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По словам специалистов, она будет далека от идеальной