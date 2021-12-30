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Общество30 декабря 2021 13:26

В Ростовской области 24 человека скончались за сутки от коронавируса

Общее число заболевших приближается к 194 тысячам
Анна ШИЛЯЕВА
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На Дону врачи сегодня работают на износ

На Дону врачи сегодня работают на износ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области коронавирус не сбавляет обороты. Так, по данным Роспотребнадзора, за последние сутки от ковида скончались 24 человека.

- Это 14 женщин и 10 мужчин, - прокомментировали в пресс-службе правительства региона.

Число заболевших же за сутки выросло на 427 и на утро 30 декабря нарастающим итогом достигло 193518.

Отметим, что за весь период жертвами COVID-19 стали 9590 человек.

На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 1954,09 тысячи человек, за сутки – 3069. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) – 1910,13 тысячи человек, за сутки. Донской инфекционный центр принял первых пациентов. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.