В Ростове-на-Дону разрешили запускать фейерверки на восьми площадках

В новогоднюю ночь небо над Ростовом запустят сотни фейерверков Фото: Виктория ОБОЛОНСКАЯ

В донской столице вовсю готовятся к Новому году. Но чтобы праздник прошел без происшествия, необходимо помнить о правилах безопасности.

В городской администрации рассказали, что запускать фейерверки можно в строго отведенных для этого местах, оборудованных в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

- Они расположены по следующим адресам: Ворошиловский район – бул. Комарова, 28/5 (площадь перед зданием администрации Ворошиловского района); Железнодорожный район – площадь Рабочая; Кировский район – парковка в районе акватории Гребного канала; Ленинский район – ул. Шоссейная, 2-е; Октябрьский район – на территории парка 70-летия Победы в мкр. «Суворовский»; Первомайский район – в сквере Мира перед зданием администрации Первомайского района; Пролетарский район – прилегающая территория к земельному участку для эксплуатации мемориального комплекса Воинам-освободителям (со стороны ул. Закруткина); Советский район – ул. Жданова, 2/7 (северная сторона), - рассказали в пресс-службе городской администрации.

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