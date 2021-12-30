В Ростове-на-Дону в новогоднюю ночь транспорт будет ходить почти до утра

В новогоднюю ночь автобусы будут ходить до трех часов утра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице продлили работу общественного транспорта в ночь с 31 декабря на 1 января, а также в рождественскую ночь, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Так, в эти дни общественный транспорт в Ростове будет ходить до 3 утра. Курсировать на линии будут 255 машин. Правда, изменится не только время работы транспорта, но и схема движения.

С 20:00 31 декабря 2021 года до 02:00 1 января 2022-го общественный транспорт не будет ездить по Большой Садовой от переулка Семашко до проспекта Буденновский.

В остальные дни транспорт будет работать по расписанию выходного дня. На рейс выйдут 784 автобуса, 52 троллейбуса и 29 трамваев.

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