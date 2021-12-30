В Ростове часть жителей Западного района осталась без тепла и воды

В донской столице сотрудники коммунальных служб устраняют аварию
Фото: Олег Укладов
В донской столице в четверг, 30 декабря, в Западном микрорайоне произошла коммунальная авария, сообщает сайт 1rnd.ru. Из-за неисправности на линии теплосетей жители многоэтажек остались без тепла и горячей воды практически в канун Нового года.
В частности, речь идет о домах в зоне от 2-й Краснодарской до Каширской. Участок теплотрассы, где произошел порыв, находится недалеко от библиотеки Герцена.
В администрации города подтвердили информацию, отметив, что сейчас ведутся работы по устранению неисправности.
Тепло и горячую воду обещают вернут в дома к полуночи.
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