Ростовчан пригласили нарядить «Дружную елку»

Ростовчане могут украсить елку в парке Фото: Ольга МАКОВЕЦКАЯ

В парке культуры и отдыха имени Островского придумали необычное мероприятие. Все желающие смогут нарядить «Дружную елку». При этом все игрушки будут уникальными, сделанными руками ростовчан.

- В начале декабря парк объявил праздничную акцию по поделке новогодних игрушек из подручных материалов. Сегодня в 15:00 на спортивной площадке парка «Сильная сторона» каждый, кто принял участие в акции и сделал игрушку, теперь сам может ее разместить на новогодней красавице, - сказали в пресс-службе администрации Ростова.

Взамен на принесенное в парк украшение администрация парка выдаст сертификат, который впоследствии можно обменять на бесплатный билет на летний аттракцион в 2022 году.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" сообщала, что музеи региона подготовили праздничные мероприятия.

Так, Таганрогский художественный музей в период зимних каникул проведет мероприятие «Пришла Коляда накануне Рождества».

А в Азовском музее-заповеднике ежедневно со 2 по 9 января можно будет посетить тематическую экскурсию по выставке «Екатерина II: путь к трону» Государственного исторического музея. В донской публичной библиотеке состоится книжная выставка и выставка-конкурс «Арт-елка – 2022».

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