В Ростове-на-Дону изменили расписание шоу у главной елки

Главную городскую елку установили у входа в парк имени Горького Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице администрация города продлила концерт, который пройдет в ночь с 31 декабря на 1 января около городской елки, установленной у парка имени Горького, сообщает мэрия.

Представление начнется в 21.00, а завершится в 23.00. Именно в это время все массовые мероприятия, согласно постановлению об ограничения, должны закончится.

Однако для того, чтобы у ростовчан была возможность встретить новый год в праздничной атмосфере, было решено с 23.00 до 24.00 транслировать концерт и поздравления на светодиодном экране.

Кстати, Большая Садовая возле парка Горького на время праздника будет перекрыта. В новогоднюю ночь продлили также работу городского транспорта. Он будет курсировать до трех утра.

Отметим, что после праздничной ночи жителей Ростовской области ждут январские каникулы, которые можно провести насыщено и ярко.

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, музеи области подготовили для посетителей праздничные программы.

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