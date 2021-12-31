В Ростове-на-Дону после разговора по телефону женщина неожиданно обзавелась кредитом

Полиция ищет мошенников, обманувших ростовчанку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В отдел полиции, расположенный в Советском районе Ростова, обратилась местная жительница. Она рассказала, что ей позвонил мужчина с неизвестного номера.

Он представился сотрудником одного из банков, после чего сообщил, что с собеседницей надо сверить актуальные данные, чтобы внести их в якобы защищенную от мошенников базу.

Ростовчанка продиктовав информацию, которую у нее запросил незнакомец. После чего заметила, что с ее счета списались все деньги. Более того, сама ростовчанка оказалась еще и должна банку. На нее мошенник успел оформить кредит через онлайн-платформу . Общая сумма ущерба составила 98 455 рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статьи «Кража». Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и

задержание причастных к совершению противоправных действий, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На фабрике в Ростовской области трудились 43 нелегала

Их обнаружили полицейские во время рейда (подробнее)